政治家最大的幸福是什么--纳扎尔巴耶夫总统的回答

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 纳扎尔巴耶夫总统在接受中国中央电视台CCTV专访时，谈到了自己最大的幸福。

中国记者在采访中，问及总统的爱好以及总统能够始终保持强健体魄和精神的秘密。

"这是一个我经常被人问到的问题，我还以为会问我年纪多大呢，"总统笑称，"我经常从事体育运动，从青年时期便养成了跑步的习惯。不过对于一个政治家而言，最大的幸福--便是努力工作，实现自己的计划，并将其呈献给人民。找到你最喜爱的工作并始终从事它，会给人带来无穷的动力，并从中感受到激情和力量。永远为人民的利益奋斗，为人民的梦想而拼搏的人，也将永远年轻和充满力量。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统在访谈中还谈到了困扰他的一些问题。

"在家庭生活中，经常同孩子们、孙子们见面是非常重要的，哪怕时间有限。人们总是看到总统风光的一面，外出访问，举行会谈，但这些都只是工作的一个部分而已。真正的工作--精神与身体上的重担--在于思考国家未来的出路，探索提升国家国际影响力的方式，考虑如何提升国民的生活水平。这其实很像艺术创作，人们总说艺术家是很长寿的，因为他们始终情绪饱满充满激情，我们也是如此。"总统用这样的玩笑进行了回答。

【编译：木合塔尔·木拉提】