哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔在国际事务、国防以及安全委员会近日举行的扩大会议上表示，我国货运船舶在国际货物运输业务中表现突出。

会议讨论了《2005年关于打击制止危害海洋航行安全的非法行为公约》法案。



斯卡利亚尔表示此法案扩大了对恐怖主义行为的定义，以及在船只遭到袭击时的应对措施等。迄今为止有40多个国家签署了此文件，包括所有黑海沿海国家和波罗的海国家。



"此项公约对我们来说非常重要，我国商业船只正积极探索和开辟通往公海港口的路线。目前，我国拥有300多艘船舶，其中12艘为国际船舶。"斯卡利亚尔说。



据了解，去年，有3.5万吨货物从阿克套运往土耳其。其中，在黑海，有2艘油轮参与了石油运输。预计未来几年船舶数量将会增加。因此，货物周转量将增加，该领域投资者也将收获颇丰。



部长表示，计划从今年至2022年，将从波罗的海运输用于石油和天然气项目的设备到阿克套港口。此外，根据俄罗斯和欧亚联盟签署的协议，我国船舶在俄罗斯内河航道通行的相关手续将得到减免。这也将有助于增加运输量。



【编译：达娜】