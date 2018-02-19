科学家发现毕加索早期作品“涂涂改改”

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 据新华社报道，艺术大师的作品未必一气呵成。美国一个研究团队发现，西班牙画家毕加索1902年的作品《蜷坐的乞丐》是以另一位画家的风景画为基础进行创作的，后来又用袍子盖住了最初计划要画的右臂。

美国西北大学研究人员17日在美国科学促进会年会期间发布研究结果称，美国国家美术馆和西北大学研究人员分别用红外反光高光谱成像和Ｘ射线荧光光谱法等非侵入式成像技术，发现了《蜷坐的乞丐》这幅画的创作秘密。

研究发现，毕加索将另一位身份尚未确定画家的作品向右旋转了90度，借用了原作一些风景画造型，如将峭壁改做女性的背部。后来，毕加索又对作品进行了重要改动。他起初用含镉和铅的颜料画了一个端着盘子的右臂，后来用普鲁士蓝和铬黄颜料将其遮住了。

成像技术有助于画作收藏者更好地理解毕加索的风格和创作过程。"我们现在可以在画作结构内部发现年代学证据，表明艺术家风格是如何发展的。"收藏这幅画的加拿大安大略美术馆高级美术管理员桑德拉·韦伯斯特－库克说。

《蜷坐的乞丐》又称《蜷坐的女人》，画的是一个穿袍子的贫苦女人，这是毕加索早期艺术生涯"蓝色时期"创作的作品，这一期间他多用阴郁的蓝色与蓝绿色。