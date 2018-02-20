阿巴耶夫：最新版本的哈萨克文拉丁字母规范符合时代要求

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫20日在接受媒体采访时表示，最新版本的哈萨克文拉丁字母规范符合时代要求。

据信息和通讯部部长透露，之前公布的版本在社会上得到了广泛关注，因此专家们明确了需要在哪个方向展开工作。



"我对部分人所谓最新版本的字母规范未经讨论的说法表示不赞同，因为在这次国家委员会工作框架下，5-6个小组展开了一系列工作。比如，我负责的小组研究了新字母规范的撇号引入问题，并提出这一问题的重要性。纳扎尔巴耶夫总统听取了专家们的意见，并通过了新版本。我认为，这是一个非常正确的决定。"阿巴耶夫说。



信息和通讯部部长同时还指出最新版本的哈萨克文拉丁字母规范中撇号的使用难点。



阿巴耶夫表示，撇号是一种独立的标点符号。其使用过程中将会在每个字母间形成空隙，因此在互联网查找资料过程中会造成困难。纳扎尔巴耶夫总统也同样考虑到了社会中对此类问题的观点。



阿巴耶夫还说道："还要注意的一点是，没有任何一种哈萨克文拉丁字母规范最完美的。我认为，最新版本的哈萨克文拉丁字母规范符合时代要求，也是最适合的版本。最新规范中除了语言学家，还考虑了IT专家们的意见。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木啊楼梯】