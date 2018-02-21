联合国主席重申解决巴以冲突的两国方案

哈通社/联合国/2月21日 -- 安理会在本月轮值主席卡塔尔的主持下，于2月20日就中东局势举行了公开辩论。联合国秘书长古特雷斯出席会议并指出，巴以问题的两国解决方案正在受到侵蚀，实地的阻碍有可能造成不可逆转的一国现实。

据联合国新闻，古特雷斯在安理会指出，中东地区除伊拉克在朝积极方向发展外，整个区域的局势都在恶化。尤其值得关切的是巴以冲突。



古特雷斯指出，以色列和巴勒斯坦作为两个国家在和平与安全中共存的两国解决方案是唯一的解决办法，但现在世界必须面对令人难过的现实：在国际社会数十年以来一直支持两国方案之后，这种全球共识可能正在受到侵蚀；实地的阻碍有可能创造不可逆转的一国现实；但在一个国家的现实的基础之上，根本就不可能同时实现以色列和巴勒斯坦双方人民合法的民族、历史和民主愿望。



古特雷斯重申，联合国始终支持“两国方案”，期待在联合国决议、国际法和相互协议的基础上实现最终地位问题的解决。



“没有B计划”，古特雷斯说。



与此同时，古特雷斯指出，加沙地带的局势、联合国近东难民救济和工程处的资金短缺等问题都极其令人关切。500万巴勒斯坦难民的安全、人权和尊严休戚相关，这同时也事关整个区域的稳定。



古特雷斯呼吁所有各方采取有效的协调一致的行动，促进对话、和解和理性。