哈萨克斯坦呼吁中东国家重返谈判桌

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦外交部第一副部长穆合塔尔•特列吾别尔德率领的哈萨克斯坦代表团日前出席联合国有关中东局势和巴勒斯坦问题的安理会会议。

消息称，以公开形式举行的辩论会由科威特担任主席。作为本次会议发言人联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯和联合国中东和平进程特别协调员尼古拉•姆拉德诺夫分别发表讲话。此外，巴勒斯坦总统马哈茂德•阿巴斯也应邀出席了此次会议。



会议中，外交部第一副部长特列吾别尔德呼吁以色列和巴勒斯坦重返谈判桌，并根据国际法达成共识。此外，哈萨克斯坦方再次强调支持巴勒斯坦独立，而以色列的安全应不受到威胁。



特列吾别尔德还表示，根据各方此前达成的国际协议，耶路撒冷应保持其历史地位。



哈萨克斯坦代表指出，双方应重新建立国家之间的信任，并就尚未解决的问题重新坐上谈判桌。



联合国秘书长古特雷斯表示，联合国呼吁各方应立即采取一致行动，并通过对话达成共识。此外，还支持基于1967年开始将耶路撒冷作为共同首都的两个独立国家和平相处、相互承认。



他还透露，数十年的国际共识目前面临瓦解的危险。



古特雷斯还表示，联合国将支持巴以问题得到和平解决，两国人民和平相处。



会议最后，哈萨克斯坦代表对出席会议的巴勒斯坦总统阿巴斯表示感谢，并对其就两国关系发表的讲话表示支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】