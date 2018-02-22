哈萨克斯坦建议欧盟提升在中亚的影响力

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫22日就欧盟在中亚地区的合作前景提出相关建议。

阿布德拉赫曼诺夫表示，希望哈萨克斯坦私企以及中小型企业能够继续展开联合工作。



"我们建议欧盟开发出能够帮助中亚各大项目吸引欧洲私人资本的新机制。这将对欧洲企业进入中亚市场以及加强欧盟在该地区的作用开辟新的机遇。"外交部部长在阿斯塔纳举行的主题为《25年来的欧盟与中亚关系：从过去至未来》的会议上说道。



会议中，阿布德拉赫曼诺夫认为哈萨克斯坦不应该只是中亚唯一的过境地区。他还指出，为了使中亚国家经济有效的多样化以及创造高需求的科技产业，应有必要运用欧盟的经验。



他同时还指出，哈萨克斯坦对利用数字化、生态、水资源以及人权和法治方面的新经验具有浓厚的兴趣。



另外，哈萨克斯坦还愿意继续为阿富汗的稳定提供支持。



会议最后，阿布德拉赫曼诺夫还说道："我们呼吁欧盟在新战略框架下，加强其在中亚的作用。"



对此，欧盟驻中亚事务特别代表彼得•布里安也透露出对该建议的支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】