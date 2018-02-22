全球富有城市排行：中国三城市上榜

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 —— 据搜狐网消息，根据新世界财富（New World Wealth）于2018年2月刚刚发布的《全球财富迁移报告》，2017年全球私人财富累计达215万亿美元，较2016年同期的192万亿美元增长12%。

新世界财富是一家总部设在南非约翰内斯堡的全球市场研究机构，专门从事国家报告和财富数据的统计。

报告显示，在全球最富有的10个城市中，每个城市的私人财富至少达到1万亿美元。北京和上海分列第五和第六位，私人总财富分别达2.2万亿美元和2万亿美元，纽约名列第一，私人总财富达3万亿美元。

新世界财富称，与GDP相比，私人总财富是衡量一个经济体的财政健康状况的更好指标。因为最终，公众的财富意味着其消费能力。

排名前10的城市有两个共同点：都拥有庞大的人口，以及相当数量的高净值居民。新世界财富的报告显示，全球高净值人士（主要居所以外净资产100万美元以上）总数达到1520万左右。

以下是按居民私人财富排列全球最富有的10个城市：

1、纽约--私人总财富达3万亿美元

2、伦敦--2.7万亿美元

3、东京--2.5万亿美元

4、旧金山湾区--2.3万亿美元

5、北京--2.2万亿美元

6、上海--2万亿美元

7、洛杉矶--1.4万亿美元

8、香港--1.3万亿美元

9、悉尼--1万亿美元

10、新加坡--1万亿美元

报告显示，在财富上表现最佳的国家包括印度、马耳他、中国、毛里求斯和波兰，私人财富均增长20%或更多。大多数表现出色的国家可归功于去年股市的强势反弹。以波兰为例，2017年该国的股市指数飙升40%以上。

根据报告，马耳他、毛里求斯、新西兰、以色列、澳大利亚、美国、卢森堡和瑞士的财富增长主要源自不断涌入这些国家的富裕移民。其中，澳大利亚和美国新增的富裕居民数量位居榜首，分别有1万人和9000人。

财富总额是指生活在每个国家的所有个人拥有的私人财富，包括物业、现金、股票和商业权益等各类资产（不计算自用住宅）。

2017年，在财富总额最高的十个国家当中，印度以25%的增长率拔得头筹，中国和澳大利亚紧随其后，私人财富较上一年同期分别增加22%和17%。根据报告，得益于全球股市的强劲上涨，去年这些富裕国家大都收获颇丰。美国继续稳坐"世界最富裕国家"的宝座，2017年私人财富高达62.58万亿美元，与2016年同期相比增长15%。

报告显示，目前全球约有1520万高净值人士（净资产至少为100万美元），包括58万4000名千万富翁（净资产至少为1000万美元）和2252名亿万富翁（净资产至少为10亿美元）。