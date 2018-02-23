我国将继续发展航天工业基础设施

哈通社/阿斯塔纳/2月23日-据哈萨克斯坦国防和航空航天工业部消息，今年，该部门将继续推动致力于航天工业基础设施建设、加强我国卫星更新工作、扩大出口机会以及项目商业化等领域的工作。

哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗23日在政府扩大会议上就该部2017年工作成果及当前的任务进行汇报时作出了上述表示。



部长指示，2018年，将继续完成在"巴伊铁列克"火箭发射综合体建设计划框架下实施路线图，以及收回俄罗斯租用的我国"Zenith-M"地面空间基础设施的相关工作。



据了解，目前"KazSat"卫星通讯系统及地球遥感系统正在以正常模式运作，并成功解决着经济、国防和国家安全问题。







部长在会议中表示，2017年，KazSat系统为我国带来了超过50亿坚戈的收入。同时，政府机构和组织通过卫星的地球遥感系统在1150万平方公里范围内收集了总计12亿坚戈的空间卫星图像。此外，进口替代达到120亿坚戈。



据悉，我国还有意将空间技术推广到国外市场。主要为吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等邻国。目前，这些国家没有自己的太空通信系统。











根据此前的报道，近日我国代表团在吉尔吉斯斯坦进行工作访问期间讨论了两国在各个领域的合作问题，其中就包括联合使用哈萨克斯坦空间系统的建议。



因此，计划在不久的将来，在与吉尔吉斯斯坦达成协议的框架内，将制定项目实施路线图。



【编译：达娜】