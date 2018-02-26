中国修宪：国家主席连任限制或将被取消

哈通社/北京/2月26日 - 中国共产党中央委员会25日发布关于修改《中华人民共和国宪法》部分内容的建议。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，修宪建议全文共分为二十一条，即中共中央向中国全国人大常委会建议，对宪法进行二十一处具体修改。其中宪法宣言共四处做出调整，正文部分修改十七处，内容包含指导思想、体制改革、任期限制等多方面内容。



在这份今年1月26日通过的文件中，不仅提议将习近平新时代中国特色社会主义思想、科学发展观等内容写入宪法，还进一步明确了中国共产党领导的宪制地位。



修宪建议新增国家机构监察委员会，并要求国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。



值得一提的是，这一修宪建议最受关注的提案，是关于取消国家主席、副主席"连续任职不得超过两届"的限制。根据建议，宪法第七十九条第三款"中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。"将修改为："中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。"



这将为中国国家主席习近平在2023年任期结束后继续连任铺平道路。



以上修宪建议将提交给2018年3月5日在北京召开的中国十三届全国人大一次会议讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】