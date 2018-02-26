政府第一副总理马明：里海物流基础设施将充分发挥哈萨克斯坦的运输潜力

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明24日对曼格斯套州进行工作访问，并召开关于充分落实"阿克套海港"经济特区和里海物流基础设施计划的会议。

会议期间，"阿克套海港" 经济特区股份公司执行总裁包尔詹•海拉托夫表示，"阿克套海港" 经济特区于2002年为吸引出口领域高新科技产业投资而建立，共有27名注册机构。此外，经济特区吸引了来自意大利、土耳其、德国、中国、英国以及阿塞拜疆等国家投资者参与。目前特区共实施18个投资项目，并创造了1300个工作岗位。经济特区生产总额达2604亿坚戈，为国家预算带来了236亿坚戈收入。



据海拉托夫透露，经济特区2018年计划落实总额达105亿坚戈的5个项目，该项目将创造224个固定工作岗位。



政府第一副总理马明指出，经济特区企业代表应符合国内外市场竞争需求，并为吸引外国投资展开积极工作。此外，政府也将对此实施监控工作。





会中，国家铁路公司副总裁桑贾尔•耶鲁巴耶夫就里海地区2018-2020年物流基础设施发展计划进行了介绍。耶鲁巴耶夫表示，2017年哈萨克斯坦里海多式联运项目共运送了550万吨货物，其中干货和渡轮货物占80%，该数据较2016年增长60%。



2018年，哈萨克斯坦港口计划运输近1000吨货物，其中干货和渡轮货物将占据80%。此数据到2020年将有望超过1670万吨。此外，今年哈萨克斯坦港口集装箱运输量将达3.5万，2020年则有望超过30万。



据悉，2017年哈萨克斯坦陆地港口共运输各类货物150万吨，今年则计划运输450万吨。



"纳扎尔巴耶夫总统特别注重物流运输的发展。根据总统支持下，物流基础设施迎来了巨大的发展并取得可观的成果。比如，我们计划今年将库尔克港运输量提高至3倍。"政府第一副总理说。



访问最后，政府第一副总理马明对库尔克港工作情况、边境和海关基础设施以及面向高加索地区、俄罗斯以及土耳其的汽车运输趋势等事务进行了了解。



据了解，库尔克港今年计划运送2万辆汽车及机械产品，该数据较去年同期多2倍。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】