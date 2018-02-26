阿斯塔纳或将开设越南文化中心

哈通社/阿斯塔纳/2月26日--哈萨克斯坦著名企业家沃拉尔别克•波塔拜日前荣获越南友好组织联合会颁发的"世界和平与人民友好使者"奖章。

据了解，出席此次会议的包括联合会副主席培康松（Bui Khac Son）、外交部代表方兼联合会欧洲和亚洲部主任兼缇泰(Pham Thi Thai)以及越南驻我国大使段廷恒孙（音）等。



颁奖仪式上，培康松在谈到两国关系时表示，去年是两国建交25周年，并强调了双方在文化和社会关系领域合作的重要性。



此外，大使段廷恒孙（音）先生在讲话中表示："我在阿斯塔纳担任大使工作已接近三年，在这期间，沃拉尔别克•波塔拜在越南对哈萨克斯坦奉行友好政策上做出了许多贡献。我们为两国的友好关系付出了努力，并且积极为哈萨克斯坦的经济带来投资。"



沃拉尔别克•波塔拜也表示纳扎尔巴耶夫总统提出的多元外交政策已成功实施，国内企业家应积极开拓国外市场，为国家经济带来新动力。



值得一提的是，波塔拜表示有意在阿斯塔纳开设一个越南文化中心，并提高负责为哈萨克青年教授越南语的教师的薪金待遇。



与此同时，会议期间，双方企业家已同意将共同合作创业，并为前期的合作安排了商务会议等。



【编译：达娜】