专访太空通讯中心负责人：哈萨克斯坦有能力自主完成卫星通讯系统的组建

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - 哈萨克斯坦国防和航空航天工业部下属的共和国太空通讯中心，是哈萨克斯坦负责太空通讯和信息业务的主体国家机构。

该中心负责人维克托•列夫特尔日前接受了哈通社记者的专访，就中心去年的工作成果和未来的计划进行了介绍。



记者（以下简称"记"）：维克托•迪米特里耶维奇，过去的2017年，对共和国太空通讯中心而言是怎样的一年？



维克托•列夫特尔（以下简称"维"）：对我们而言，没有哪一年是轻松的一年，毕竟我们身负重担，要保障两颗卫星KazSat-2和KazSat-3的安全运行。对于运行在3.9万公里高度危险环境下的卫星来说，任何情况都是有可能突然发生的。因此，我们必须时刻警惕，以确保国内的通讯不受到影响。这一一份需要高度责任感的国家任务。



2017年可以说是一个过渡期，从这一年开始，我们进入了盈利阶段。从2017年开始，我国卫星开始进行国内电视广播的传输工作。我们相信，未来几年我国卫星将能够保障包括邻国在内的稳定、高质的通讯服务。



记：今年是阿拉木图州"苍天巨树（Көктерек）"太空装备地面控制综合体成立5周年，它的运行情况如何？



维：大自然多变的气候常常会对人类社会造成较大的影响，前段时间的寒潮就是一个例子，但无论何种天气情况都必须保障通讯的正在运行，因此，建立更多像"阿克阔勒"中心这样的预测中心对我们而言是十分必要的。



受条件影响，我们无法在阿拉木图部署足够的技术人员，因此在必要时，我们会派遣"阿克阔勒"中心的人员前往"苍天巨树"中心提供必要的支持。在此之前，出于需要我们通过付费方式同俄罗斯的系统进行了合作，但他们的工作并没有令人感到满意，双方之间还产生了一些纠纷。



我认为，这个计划对于哈萨克斯坦而言是很成功的。最直观的表现，就是节省了至少3400万坚戈的费用，如果没有这项计划，将有大笔的预算被支付给外国机构，为他国的科技发展做嫁衣。



记：2019年将是共和国太空通讯中心成立第19年。目前机构中的专业人才结构如何？



维：太空通讯，是一项复杂的技术活动。这也对我们的人员素质提出了极高的要求，任何一个细微的失误都会造成难以弥补的损失。总体而言，我们的人员配置都是以最高的标准进行的，均经过了最严格的专业技术培训，而且来自意大利和俄罗斯的专家为人员的培训工作做出了很大的帮助。



记：哈萨克斯坦现在是否有能力自主完成卫星通讯网络的设置？



维：我对此拥有完全的自信。在阿斯塔纳，哈萨克斯坦太空旅行公司正在建设我国自主生产和组装卫星的相关设施，相关业务人才储备也十分充足。因此我们可以说，哈萨克斯坦实际上已经具备了自主生产组装卫星设备的能力。而且，我们还拥有拜科努尔航天中心。



记：众所周知，哈萨克斯坦本国卫星系统的序列正在不断扩展。不过，为什么新一代卫星被命名为Kazsat 2R，而不是按照此前的序列号延续为Kazsat-4 ？



维：不断推进太空通讯业务是我们的责任，通过卫星系统，不仅国内偏远地区将能够接通电视信号，而且还将使生活在蒙古、中国和俄罗斯等邻国的哈萨克族裔人群，能够更加方便的接收到哈萨克斯坦的电视节目信号。在这方面国家各机构为我们提供了大力协助。



至于"4"的序列号问题，历史上以这个数字命名的设备都遭遇了一些很不顺利的状况。航天领域有着自己约定俗成的一些讲究和忌讳，毕竟对于花了大价钱生产的装备，谁都希望它们平平安安的。



记：对您来说，航天设备可能就像是自己的孩子一样。对于失去联系的Kazsat -1卫星，您有哪些看法？



维：是啊，这些卫星确实就像是我们自己的孩子，我们所有人员都习惯性的把自己当成一个大家庭的成员，而卫星也像是有生命的一样。真的很不容易，首颗卫星丢失信号的时候，我们全体机构都像丢了魂一样。不过，这也成为了我们一次重要的教训。



记：您是否认为，在航天领域工作是自己的命运？



维：这个问题很难回答。童年时，我曾目击过飞机的迫降过程，那时是60年代，这起事件给我留下了很深的影响，或许也是导致我选择航空航天领域的一个原因。这不是一个轻松地职业，我们必须24小时监控处在负载太空环境下的卫星系统，而且会保持这个工作状态直到卫星15年的寿命结束那一天。



记：据了解，中心目前的办公楼曾经是一个妇产科医院，而且您就是在这里出生的，这是真的吗？



维：这是真的，我确实出生在这栋大楼当中。而且不止我一个人，我的很多同事，都是在这座老建筑中降临人世的。很少有人能有机会在自己出生的地方工作，对我们而言这是一个荣幸。



记：最后一个问题，您的人生信条是什么？



维：专注于自己所做的事，努力、奋斗，并在取得成绩后再考虑自豪与否！我为我所在的集体感到自豪，这是由一群同心协力办大事的人组成的团队，就像攥紧的拳头一样有力量。我们正在实施一个历史性的任务，那就是保障哈萨克斯坦的卫星通讯。



记：感谢您接受采访，愿您事业顺利。



【编译：木合塔尔·木拉提】