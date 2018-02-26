纳扎尔巴耶娃：哈萨克斯坦重视与俄罗斯之间的合作关系

哈通社/莫斯科/2月26日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际事务、国防以及安全委员会代表团26日在莫斯科与俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务、国防和安全委员会代表举行会晤，就加强双边合作关系、国际和地区热点问题，以及国际组织框架下的工作调节和相互合作伙伴问题进行了讨论。

参议院国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃说："哈萨克斯坦非常重视对两国之间的合作关系。今年哈萨克斯坦与俄罗斯联邦建交26周年。当今，哈萨克斯坦和俄罗斯合作关系属于稳定战略合作伙伴性质。两国在加强全球和平，以及解决关于维持欧亚大陆安全和稳定的重大问题上是一个可靠的盟友。两国在多个领域保障着区域的稳定。"

纳扎尔巴耶娃表示，哈俄两国已签署200多个合作协议和条约。她同时还称，独联体议会联盟、集体安全条约组织议会大会和各国议会联盟框架下的双边合作是哈俄政治合作关系的组成部分。议会在近10年批准的50多项协议进一步推动了两国经济一体化。



纳扎尔巴耶娃指出，哈萨克斯坦和俄罗斯在联合国、欧安组织、上合组织和其他国际组织框架下也展开了积极的合作。

"哈萨克斯坦希望在联合国安理会非常任理事国期间展开加强中地区稳定和安全，以及解决阿富汗局势等工作。哈萨克斯坦总统提出了核不扩散和21世界无核化宣言等国际倡议。这也是哈萨克斯坦在联合国安理会工作的主要部分。"她说。

【编译：小穆】