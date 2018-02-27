外长在"哈萨克斯坦-欧盟"合作委员会会议框架下举行一系列双边会谈

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫27日在布鲁塞尔举行的"哈萨克斯坦-欧盟"合作委员会会议框架下举行一系列双边会谈。

外长阿布德拉赫曼诺夫同欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡•莫盖里尼举行会谈并就国际及地区问题、阿富汗局势以及中亚和欧盟之间的合作等问题交换了意见。



另外，阿布德拉赫曼诺夫同欧洲委员会国际合作与发展委员聶文•米米卡就欧盟中亚战略发展问题进行了讨论。



阿布德拉赫曼诺夫会中指出，哈萨克斯坦将愿意考虑国家所有地区的利益，并确保其发挥最大效率，积极制定出新文件。此外，各方特别关注为阿富汗提供人道主义援助等方面的合作，其中包括教育领域。



外交部部长还同由伊威塔•格里古勒率领的欧洲议会中亚代表团举行会谈。



外长同比利时副首相兼外交大臣迪迪埃•雷恩代尔举行会谈，双方主要就哈-比两国双边经贸合作发展前景以及向哈萨克斯坦吸引投资和技术等问题进行讨论。此外，根据比利时参与竞选2019-2020年联合国安理会非常任理事国席位，阿布德拉赫曼诺夫就哈萨克斯坦担任联合国安理会非常任理事国以及纳扎尔巴耶夫总统倡议中的相关事项进行了介绍。



另外，阿布德拉赫曼诺夫还在比利时首都布鲁塞尔会见马耳他外长卡梅罗•阿贝拉和爱尔兰外长西蒙•科韦利。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】