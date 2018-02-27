阿什姆巴耶夫：将为企业家申请低利率贷款创造有利条件

哈通社/阿拉木图/2月27日-据祖国之光党新第一副主席玛吾林•阿什姆巴耶夫介绍，计划将为企业家申请低利率贷款创造有利条件。

阿什姆巴耶夫在阿拉木图的阿塔肯特购物中心与企业家们的会面上表示，祖国之光党将为中小型企业提供最大支持。



阿什姆巴耶夫说："在阿拉木图，中小企业扮演着重要角色。对此政府也在做大量的工作，祖国之光党负责监督工作进程。但是，仍然有许多问题没有解决。在今天的会议上，企业家提出了信贷贷款等问题。此前，企业家可在银行以20%的利率申请贷款。后来政府推行了中小企业融资利率政策。因此，一些企业家得到了低利率的贷款。然而这只是政府资助的补贴。因此有必要考虑如何从根本上解决此问题。我们计划为企业家申请低利率贷款创造条件。对此，我们将与经济学家们共同讨论。商业发展领域中的重要问题之一就是信贷可得性。"



据了解，总统指示到2050年将中小型企业在国内生产总值中所占的份额提高到50％。



阿什姆巴耶夫指出，作为总统政策的主要支持者，祖国之光党应积极参与执行这项任务。因此，支持企业家和保护他们的利益是该党的主要任务之一。



阿什姆巴耶夫还表示，为分析党内面临的社会问题，将加强政治领域专家研究所的工作。



【编译：达娜】