维谢格拉德集团和中亚首次外长会议：新机遇

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫近日出席维谢格拉德集团和中亚国家外交部首次会议。

会中，各代表主要讨论了发展中亚-中欧之间的相互交流等问题。



消息称，此次合作的新形势由匈牙利政府为了加强与欧洲大陆之外的合作而提出，并以"维谢格拉德集团4国链接"（V4 Connects）口号由维谢格拉德集团发起。



哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在发表讲话时称，维谢格拉德集团一体化领域经验将对目前得到发展契机的中亚国家互动带来很大的帮助。此外，外长就纳扎尔巴耶夫总统敦促中亚国家团结一致解决该地区的热点问题的相关言论得到了与会代表们的关注。



会议期间，阿布德拉赫曼诺夫明确指出中亚与维谢格拉德集团之间的主要合作领域，其中包括教育、人力资本、数字化、先进技术的利用等领域以及在世博园内成立的阿斯塔纳国际金融中心、绿色科技中心、IT创业园框架下的合作。



另外，外长还就维谢格拉德集团同其他国家及组织之间建立对话及合作关系的开放性发表个人意见并称，集团四国在与邻国以及加拿大或日本等地理位置较远的国家间建立联系并非偶然，维谢格拉德集团与每个合作国家之间互赢互利的合作项目是建立联系的关键。



据了解，与会各国代表纷纷透露出在这新形势下建立联系及对话的意愿。



此外，各代表受邀会见了匈牙利总理维克多•欧尔班，并就匈牙利与中亚国家间的整体合作关系交换了意见。哈萨克斯坦外交部部长指出，两国领导人之间的信任关系是哈-匈积极合作以及战略伙伴关系的重要保证。



维谢格拉德集团是由中欧的捷克、匈牙利、波兰、斯洛伐克等4国所组成的政治及文化合作组织。目前中欧四国在解决欧盟框架下的共同问题以及实现国际合作的潜力起到了重要作用。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】