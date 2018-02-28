纳扎尔巴耶娃会见俄罗斯联邦委员会主席

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 - 率团访问莫斯科的哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防和安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃27日同俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜•马特维延科举行会谈。

纳扎尔巴耶娃介绍了哈萨克斯坦参议院国际关系、国防和安全委员会与俄罗斯联邦委员会外交委员会联席会议的结果。参议院表示，哈俄议会间的此类合作，对及时消除欧亚一体化进程中出现的障碍和问题具有重要意义。



马特维延科则建议两国议会上院成员，应积极参与由哈俄两国总统共同主持的年度区域合作论坛。



马特维延科祝贺哈萨克斯坦成功担任联合国安理会主席，并邀请纳扎尔巴耶娃参加今年9月举行的欧亚妇女论坛。



据悉，纳扎尔巴耶娃随后还同俄罗斯国家杜马（议会下院）议长维亚切斯拉夫•沃洛金举行了会谈，并就协调国家立法等问题进行了讨论。



在对莫斯科进行工作访问期间，纳扎尔巴耶娃还与欧亚经济委员会执委会主席萨尔基相、欧亚经济委员会委员（部长级）贾克斯勒科夫和库萨伊诺夫举行了会晤。



在讨论了欧亚一体化的热门话题之后，纳扎尔巴耶娃指出一体化进程的宣传力度仍有不足，并建议为欧亚经济联盟建立一个电视频道。



【编译：木合塔尔·木拉提】