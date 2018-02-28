美国驻哈大使为使馆工作人员之子主持"开脚锁"仪式

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 -- 美国驻哈萨克斯坦大使馆28日在官方Facebook账号上发布了一段大使乔治•克洛尔以哈萨克传统主持"开脚锁"仪式的视频。

据了解，克洛尔大使为美国驻哈大使馆一名哈萨克工作人员之子迪玛希举行"开脚锁"仪式。

"我们作为在哈萨克斯坦生活的美国人，非常尊重哈萨克人的好客和民族习俗。像家庭成员一样参加这样重要的仪式，对我们来说极大的荣幸。"大使说。



"开脚锁"音译为"途萨吾开苏"，是一个假想的开锁仪式，隐含了哈萨克人关于人生起步的想象力。哈萨克人认为，小孩学步前肯定有一把脚锁绊住了他（她）的腿脚，只有剪掉它，小孩子才能学会走路，少吃苦头，顺利踏上人生旅途。所以在小孩学步前要进行开脚锁仪式。

开脚锁仪式上被邀请的客人和左邻右舍相聚在一起要热闹一番。要准备好黑白花线绳和煮熟的结肠。将花线绳和结肠辫在一起，让孩子站立起来，将小腿伴上，再用剪刀或刀子把伴绳剪开。剪开绊绳有其礼节讲究，有让有名声的、有威信的、有子女的人来剪开的；也有让手脚利索的、见多识广的人来剪开的。同时由两人唱开脚锁歌，边唱边牵着小孩向前走。剪开绊绳表示幼儿已迈开了人生之路的脚步，倘若不剪开绊绳，则认为这个孩子不会很快迈开步学会走路。

【编译：小穆】