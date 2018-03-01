来自"虚构国家"的真实钞票上印着成吉思汗的头像

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 - 一张以成吉思汗为主题的古旧钞票日前被发现，并引出了一个有趣的故事。

据Аsiarussia.ru报道，蒙古研究学专家D.Altangerel认为，这张钞票可能是由一个"不存在"的大西洋岛国"Royllo"发行的。





Royllo（或者Roillo）--是一座经常在15世纪的大西洋航海图上出现的岛屿，通常被标注在伊比利亚半岛西部的"鬼岛"。



历史上首个将这座岛屿绘制在地图上的，是威尼斯制图师Giovanni Pizzigano。在1424年的一份航海图上，他将这座岛屿标注为"Ymana"。而后来的制图师们将岛屿更名为Royllo。



许多资料称，这座岛屿上拥有7个城镇，并且属于"Antillia"群岛。



15世纪后，这个群岛被从航海图上抹去。被抹去的原因也很简单：这个名叫"Royllo"的岛屿，甚至它所属的"Antillia"群岛，都是被虚构出来的。





据居住在美国并在那里工作的蒙古研究学者D.Altangerel介绍，历史上曾有人以这个不存在的岛屿的名义，发型了多张以历史伟人为主题的不同面额钞票。



这些钞票上印制的人物包括拿破仑、切格瓦拉、毛泽东以及甘地等。



而这张成吉思汗的钞票便是其中一张，面额5比索。





【编译：木合塔尔·木拉提】