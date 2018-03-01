国际突厥研究院计划制定百位突厥伟人名单

哈通社/阿斯塔纳/3月1日- 国际突厥研究院(TWESCO)1日在国家新闻发布中心举行新闻发布会，对其去年的工作成果以及2018年的工作计划进行了汇报。

会议期间，国际突厥研究院院长达尔汗•克德尔艾里以及突厥委员会长老理事会成员阿德里•阿合梅托夫进行了工作汇报并回答了记者的提问。



会议称，国际突厥研究院4月30日将在纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"框架下，在联合国教科文组织的总部举办一场主题为"精神文明发展及传承：濒危的突厥语"的国际论坛。预计这次活动将有来自居住在蒙古国和匈牙利境内的突厥人民以及语言面临濒危的族裔群体代表出席。他们将用自己的母语发表演讲。此外，此次会议还公布了与教科文组织有关的其他计划。



同时，突厥研究院还将在纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"计划框架内，列出100名为世界文明做出贡献的突厥伟人名单。



据院长介绍，题为 "突厥语世界的100位伟人"大型项目旨在确定人类历史上留下贡献的伟人。 为此目的，学院将建立专门网站并进行国际民意调查。



据悉，为庆祝伟大的哈萨克斯坦阿肯玛合詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年，突厥研究院还宣布2018年为"玛合詹•朱玛巴耶夫年"。在此框架内，朱玛巴耶夫阿肯的许多优秀作品将被翻译成多种语言并出版。



此外，2018年还被宣布为"阿塞拜疆民主共和国年"以及"玛尔德佳尼年"。



值得一提的是，2018年，国际突厥语研究院的主要研究地区为中亚地区。



目前，该学院与来自吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦，塔吉克斯坦和土库曼斯坦的学者们进行合作，并开展联合研究项目。 同时，还准备批准与乌兹别克斯坦科学院合作备忘录。 今年夏天，学院计划对乌兹别克斯坦进行考古考察。



今年，该学院与邻国吉尔吉斯学者们进行的多个合作项目已获得了批准。2018年，将举办著名作家钦吉斯•艾特玛托夫90周年以及玛纳斯传承人萨格穆拜•吾尔兹巴克夫 150周年纪念活动等一些列国际活动。



与此同时，按照每年的传统，今年6月还将举办"大草原"国际人道主义论坛。来自全球20多个国家的200多名学者和专家参加的该论坛在文化领域中引起了极大反响，成为权威文化交流平台。



最后，克德尔艾里院长还介绍了该学院与国际组织之间的联系，以及考古考察近几年的工作成果。



【编译：达娜】