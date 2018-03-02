俄罗斯石油将经哈萨克斯坦出口乌兹别克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 - 据pavlodarnews.kz网报道，俄罗斯石油或将通过位于哈萨克斯坦巴甫洛达尔州的石油管道输送至乌兹别克斯坦。

3月1日是哈萨克斯坦国有石油管线运营商哈萨克石油运输公司(Kaztransoil)巴甫洛达尔石油管道管理中心成立40周年纪念日。在当天召开的新闻发布会上，中心负责人阿勒腾别克•卡穆什别克表示，40年来中心输送的石油总量以超过3.3亿吨。



"其中，向巴甫洛达尔石油化工厂输送原油1.3亿吨，货物周转量为1.18亿吨。去年输送的1000万吨石油中，交付地方石油化工企业的总量为470万吨，2018年计划将这一数据提升至510万吨。预计未来还将进一步扩大运输潜力，今年将有300万吨俄罗斯石油经哈萨克斯坦（额木斯克-巴甫洛达尔-奇姆肯特石油管道）输送至乌兹别克斯坦。"他说。



值得一提的是，巴甫洛达尔石油运输管理中心还负责向中国和奇姆肯特市输送石油。



目前，该中心管辖的石油输送系统总长718公里，拥有三个石油输送站及各类必须的基础设施，共有543名专业技术人员在中心工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】