政府第一副总理要求尽快完成北哈州-俄罗斯边境地区公路修复工作

哈通社/彼得罗巴甫尔/3月2日 -- 哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明2日访问北哈州并就汽车公路基础设施问题下达一系列任务。

消息称，北哈州将于今年计划举行地区间合作论坛。对此，政府第一副总理马明强调指出，为迎接来自邻国的来客，应确保地区公路的质量。



据哈萨克斯坦公路股份公司总工程师阿尔曼•哈伊尔别科夫透露，根据"光明大道"规划，连接俄罗斯库尔干市的"阿斯塔纳-彼得罗巴甫尔"公路正在进行修复工作。



"目前已完成143公里的道路修复工作，而总长为60公里的彼得罗巴甫尔至俄罗斯边境的公路正在修复。" 哈伊尔别科夫说。

另外，政府第一副总理马明向投资和发展部副部长罗曼•斯卡利亚尔下达了有关对公路修复工程进行监督工作的任务。



据悉，彼得罗巴甫尔城市入口处区域的道路改建工程也将有望于今年完成，"光明大道"规划框架下实施的修复工作共花费12亿坚戈资金。



值得一提的是，政府第一副总理阿斯哈尔•马明在对北哈州进行工作访问框架下首先对经过重建的彼得罗巴甫尔市国际机场进行了视察。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】