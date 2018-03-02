戈洛夫金拒绝在国旗上签名

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 -- 哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0-1, 33 KO）日前拒绝粉丝在国旗上签字的请求。

Kaztwitter Instagram帐号上发布的视频显示，该事件发生在GGG于卡内罗在洛杉矶举行的二番战首次新闻发布现场。

视频显示，一名粉丝拿出国旗请求正走向主席台的戈洛夫金签名，但遭拳王拒绝。

"女士们，国旗不行（签字），不行。"GGG说。

女粉丝继续喊着戈洛夫金名字，请求签名。而拳王与其他哈萨克斯坦拳迷握手，打招呼。

据悉，哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金与墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯之间的二番战将于今年5月5日在美国拉斯维加斯T-Mobile竞技场举行。

Гена, пожалуйста 😂 _ Голосуйте на нашем телеграм-канале. Ссылка в био. KAZTWITTER (@kaztwitter) 分享的帖子 · PST 2018 年 2月 28 日 上午 10:41

【编译：小穆】