纳乌鲁兹节：我国著名歌手将在蒙古演出

哈通社/巴彦乌列盖/3月1日--在纳乌鲁兹节即将来临之际，我国一批著名歌手将远赴蒙古国首都乌兰巴托，并在哈萨克人较为集中的科布多和巴彦乌列盖等地区举行文艺演出。

我国杰出艺术家、歌手玛迪娜•萨杜瓦哈索娃、和著名歌手吾石肯•扎玛勒巴耶夫将于3月14日至16日在科布多、巴彦乌列盖省以及蒙古国首都乌兰巴托举办音乐会，为观众演唱"梦想祖国"(«Арман елім-ай»)歌曲。



此次音乐会由BAYAR 娱乐公司组织举办。该公司拥有一批经验丰富的团队，它还组织过2017年我国歌手托热哈力•托热阿里在蒙古举行的"草原的孩子"音乐晚会。



此外，我国歌手马克萨特•巴扎尔巴耶夫、赛尔江阿里•阿里别科夫的"El Koshkende"演唱会3月20日将在蒙古首都乌兰巴托、21日在巴彦乌列盖、以及22日在科布多公开举行。



这场将在乌兰巴托举行的音乐会上，蒙古摇滚明星"赫德"组合，以及将我国热门流行歌曲"Alo"翻唱成蒙语的著名歌手苏洛特、托曼沃兹和阿米娜也将一同参与演出。 此次活动由乌兰巴托巴彦乌列地区的同胞和哈萨克青年发展中心赞助支持。



此外，努尔波拉提•阿布都林的个人音乐会5月11日将在巴彦乌列盖、12日在乌兰巴托举行。



蒙古国的哈萨克同胞们期待着我国歌手们带来的演唱会。



【编译：达娜】