阿克托别州建立企业孵化园助力中小企业发展

哈通社/阿克托别/3月3日 - "阿塔梅肯"协会、"阿克托别"社会企业家公司和"A-印刷"有限责任公司（«А-Полиграфия» ЖШС）2日在阿克托别签署三方合作备忘录，宣布面积6000公顷的阿克托别州企业孵化园正式启动。

"阿克托别"社会企业家公司代表表示，开设企业孵化园的主要目的，是为了向本地中小企业提供必要的支持。孵化园中的办公场地将以优惠的价格提供给各类型企业，每平方米只需600坚戈租金。而阿克托别市中心办公用地的租金普遍高于1500坚戈/平方米。



无论是初创企业，还是已经有一定行业经验的企业，都可以迁入这一孵化园中。不过需要提前向"阿克托别"社会企业家公司和"A-印刷"有限责任公司提交申请。



"我从事家具材料生产行业。我认为，在市中心区域能够租到600坚戈/平米的办公场地，对我们而言十分划算。对于组织和创立这一孵化园的机构，我表示衷心的感谢。"孵化园首批入驻企业家之一的努尔兰•阔谢洛夫说。



"阿塔梅肯"企业家协会地区分会主任努尔勒别克•穆卡诺夫表示，协会将为孵化园中的企业提供必要的商业信息协助。



根据三方合作备忘录，企业孵化园的租金将在2020年前维持稳定价格不变动。



【编译：木合塔尔·木拉提】