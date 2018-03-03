哈萨克斯坦正式签署联合国《禁止核武器条约》

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦加入联合国26周年之际，位于纽约的联合国总部2日举行哈萨克斯坦《禁止核武器条约》签署仪式。

根据纳扎尔巴耶夫总统2018年1月9日的第617号总统令，哈萨克斯坦驻联合国常驻代表海拉特•奥马若夫签署该协议。

首份旨在全面和彻底禁止核武器的条约的制定和通过工作中，哈萨克斯坦作出了积极的贡献。条约最主要条款在于哈萨克斯坦从拥有世界第四大核武器库的国家到宣传核裁军和防止核武器扩散的领袖国家之路显现出了应有的道德典范。哈萨克斯坦在取得如此成果与纳扎尔巴耶夫总统关闭全世界第二大核试验场以及主动弃核等历史性决定起到了关键作用。这一主动弃核的决定并非偶然，而是亲身经历其严重后果，考虑到后代所面临的未来而选择的决定。

尽管包括世界大国在内的其他国家们并没有体现出核裁军方面的积极性，纳扎尔巴耶夫总统仍呼吁国际社会并再次提出建立无核世界的倡议。今年1月18日，哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间举行的《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》专题辩论中，纳扎尔巴耶夫总统提出到2045年，也就是联合国成立100周年之际建立无核世界的倡议。"武装力量关键不在于拥有原子弹和导弹，真正的防御是由国际社会的相互信任所保障的"纳扎尔巴耶夫总统在辩论中提到，总统还强调指出，只有建立信任措施，消除所有核武库才能防止其扩散及利用。

总统还指出，为了防止核灾难的发生，核大国对人类命运拥有巨大的责任。最主要的是，核大国们应在建立无核世界道路上走在最前沿，并在减少大规模毁灭性武器上树立榜样。其次，核大国们若继续发展核武器研究并阻止其他国家的类似举措，这将带来更大的负面影响。因此呼吁国际社会在这一领域展开共同工作。

众所周知，大规模毁灭性武器中不仅对核武器进行了法律限制，《禁止核武器条约》明确规定缔约国不应发展、生产、制造或以其他方式获得、拥有或储存核武器，也不应使其领土或其管辖的任何地方存在其他国家的核武器；条约还规定拥有核武器的国家应当以不可逆转的方式消除核武器，并规定了具体的核查机制。

值得一提的是，《禁止核武器条约》草案于2017年7月7日获得了122个成员国的赞成。

据了解，会议向所有联合国成员国以开放形式举行，然而没有任何一个拥核国家参加谈判。

截至今日，共有56个国家签署该条约，哈萨克斯坦成为第57个签署《禁止核武器条约》的国家。条约将在获得第50份批准书之日起90天后生效。

【翻译：冰山 编辑：小穆】