哈萨克电影制片厂公布国产传记电影《阿姆列》预告片

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 据沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂消息，讲述著名哈萨克歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫生平的国产电影拍摄工作已全部结束，并同时公布该片预告短片。

国际拍摄组成员包括美国著名导演杰夫·韦斯帕和电影剧本作家本杰明·阿·万德尔文。哈萨克斯坦著名演员桑贾尔·马迪耶夫和耶尔科布兰·达伊尔沃夫扮演电影主角阿姆列•卡沙吾巴耶夫和穆斯塔法·硕海。此外，英国演员本·奥德里基和美国著名女演员艾比·考尼什等出演影片重要角色。



电影总制片人、DAR公司创始人阿勒蒂亚尔·沃铁穆拉托夫说："我们希望通过电影向现代哈萨克斯坦人讲述阿姆列•卡沙吾巴耶夫人生中所经历的苦难，并让他们再次听到阿姆列的歌声。我坚信，观众将通过电影进一步了解阿姆列，并将会以哈萨克音乐文化感到自豪。我认为，像他这样的人物应永远铭记在我们心中。在世界电影界里，音乐类电影非常稀少。这部电影将成为哈萨克电影提升到一个新水平的独特作品。希望获得国内观众好评。"



影片将讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。1925年，卡沙吾巴耶夫前往法国巴黎，参加世博会框架下举行的国际音乐大赛（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。大赛上，阿姆列以独特的歌喉、哈萨克传统歌曲和冬不拉的每秒音声征服了欧洲的听众，最终获得了第二名。



影片还将讲述与美国著名爵士音乐家乔治·格什温之间的友情。

据悉，电影《阿姆列》根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片将于今年4月5日在阿姆列•卡沙吾巴耶夫诞辰130周年之际正式上映。



【编译：小穆】