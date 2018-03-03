外交部举行“最美外交官”选美活动

哈通社/阿斯塔纳/3月3日-我国外交部于3月1日举行了"最美外交官"选美活动。

据了解，该活动为感恩节慈善行动项目的一部分。有来自外交部各个部委的15位女性工作人员参加了此次活动。











此外，当天还组织了拍卖活动，例如，哈萨克艺术家塞森汗•玛哈穆别特夫的绘画以5万坚戈，手工西藏匕首以2.5万坚戈，希拉里•克林顿书籍以9千坚戈的价格进行了拍卖出售。此次拍卖活动共获得资金10万坚戈。







与此同时，外交部组织还了一场慈善集市。这里有来自世界各地的美味菜肴、饮料以及民族纪念品。







据悉，当天活动的所有收入都将捐献到"Solnechny Mir"康复中心，以帮助唐氏综合症患儿。



值得一提的是，我国外交部多年来一直在资助着"Solnechny Mir" 公共基金。



"每年我们都会帮助120多名儿童。其中我们会安排 30名儿童每三个月免费参加康复培训。 此前，我们一直在由共和党协会"Asyl Bala"帮忙资助。 但由于我们之间的合作为试点项目，合同已经过期，因此，目前阶段我们在寻找其他的资金来源。"公共基金总裁叶甫根尼娅•契博塔热夫斯卡娅说。



据她介绍，阿斯塔纳有超过350名唐氏综合症儿童。



















【编译：达娜】