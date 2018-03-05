平昌冬残奥会奖牌采用盲文设计

哈通社/平昌/3月5日 -- 2018平昌冬残奥会奖牌式样与冬奥奖牌相仿，在设计中受到了韩国传统文化元素的影响。

据韩联社报道称，冬季残奥会的奖牌专为视觉残疾人采用了盲文设计，这也是两种奖牌之间最大的区别。



据组织方介绍，本届奥运会奖牌从韩国固有文化--韩文、韩服和韩屋中获得灵感制作而成。

奖牌正面是将"平昌冬季奥运会"的韩文子音(ㅍㅊㄷㄱㅇㄹㅍ)在三维空间里向两边拉伸（图1）做成立体的样子，并把它们剪成圆形，从而完成造型。

奖牌缎带首次在奥运会奖牌制作中使用了制作韩服传统技法中的"甲纱技法"。甲纱轻薄且透气性佳，呈半透明状，是一种高级衣料。

奖牌外包装是从韩国传统建筑物韩屋中获得灵感，仿照顶檐简洁而高雅的曲线以原木制成。

而在冬残奥会奖牌上，则用盲文刻印"2018平昌"和国际残奥委（IPC）的会徽。

为了强调残奥会追求的"平等"理念，还水平刻印了象征着平昌的山、云、树、风的图案。

冬残奥会奖牌和冬奥奖牌一样侧面环绕雕刻韩文"平昌冬季奥运会2018"的子音，用上等韩服丝绸面料制作挂带，着重强调韩国的精致美。



2018平昌冬季残奥会将于3月8日举行，来自全世界的运动员将参加5个大项80个小项比赛。

哈萨克斯坦将派出6名运动员，参加2个项目比赛，分别是滑雪和冬季两项。

参赛运动员包括亚历山大•库勒亚丁、丹尼斯•彼得连科、谢尔盖•乌索尔瑟夫、亚历山大•格尔利茨、海拉特•哈纳菲恩以及佳尼勒•巴勒塔巴耶娃。

【编译：木合塔尔·木拉提】