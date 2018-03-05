我国冬不拉组合乐队将前往好莱坞参加比赛

哈通社/阿斯塔纳/3月5日--旨在向全世界展示哈萨克传统乐曲冬不拉的"巴斯套"乐队赢得了参加在好莱坞举行的世界展会的资格。

消息称，3月4日在拉脱维亚首都里加举行了国际大赛"精彩之星"。来自哈萨克国立艺术大学的"巴斯套"冬不拉乐队组合的成员铁木尔兰•吾勒扎拜和叶尔纳特•纳吾鲁兹赢得了名次。



"这本是一场古典乐器的演奏大赛。但是，我们向组织方申请了能否用冬不拉参加比赛，没想到他们通过了我们的申请，这真的是太棒了。" 制作人阿力帕慕斯•沙勒穆夫说。



据沙勒穆夫介绍，该冬不拉组合在赛上演奏了《Kuy Tartys》以及《Eurazia》等曲目。 比赛结果宣布"巴斯套"乐队成功晋级，将在好莱坞举行的世界展会参加演出。



"首先要感谢哈萨克国立艺术大学校长阿依嫚•穆萨科扎耶娃，她始终为哈萨克艺术的发展表示支持，并报销了他们此次大赛的来回路费。"他说。



据悉"精彩之星 2018"乐器和声乐大赛于2月26日-3月4日期间在拉脱维亚首都里加举行，30岁以下的年轻人参加了此次比赛。



值得一提的是，"巴斯套"冬不拉乐队组合于2017年，在迪玛希•库达依别列根举行的"巴斯套"个人演唱会上正式组建。







【编译：达娜】