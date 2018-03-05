中国学者谈两会：以供给侧结构性改革为主线推动全面深化改革

中国中共中央党校经济学部副教授郭威在《人民画报》发表了专栏文章，对正在进行的中国两会将对该国未来发展带来的影响进行了分析。以下为全文转载：

中国共产党的十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。供给侧结构性改革是推动中国经济发展的重要抓手，是促进中国经济持续健康发展的必然选择。因此，要以建设社会主义现代化强国为目标，以供给侧结构性改革为主线推动全面深化改革，牢牢把握供给侧结构性改革的关键问题，从制度供给、创新、劳动力等要素出发，深入推进



"三去一降一补"，促进制度供给和科技创新，增加高素质劳动力供给，进而推动实体经济快速发展，加快建设现代化经济体系。



第一，深化"三去一降一补"。以往中国经济发展的主要目标维持经济的高速增长，导致经济的实际增长率超过了正常的潜在经济增长率，尤其是美国次贷危机后，为应对其对中国经济的不利影响，中国实施了4万亿元的经济刺激计划，虽然成功地遏制了经济下滑的趋势，推动经济走向反转，但企业的债务率也不断上升，企业杠杆率大幅上升，产能过剩问题日益严重。在此背景下，2015年12月的中央经济工作会议提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。"三去一降一补"是一个效率变革的过程，要统筹兼顾，把握关键，正确处理好各方面关系，推动企业加速转型，去冗存精，提升企业的竞争力。在"三去一降一补"取得阶段性成果的条件下，需要针对当前的新情况、新问题，不断完善政策措施，优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。要将目标细化，因城施策，扎实稳妥处理"三去一降一补"实施过程中带来的不利影响，如保障好分流职工的生活和就业等问题。



第二，注重有效的制度供给。深化供给侧结构性改革，首要任务就是提供有效的制度供给，特别是要加强高质量的中长期制度供给，通过鼓励制度创新，提升供给体系的质量和效率，激发供给侧各个要素的潜力和活力。



其一，调整和完善人口政策，夯实劳动力供给基础。人口是市场供需的基础，中国改革开放之所以取得举世瞩目的成就，其中一个重要原因就是得益于人口红利。调整和完善人口政策，既要关注人力资源的数量和质量，又要注重人口空间分布的合理性，这是筑牢劳动力供给基础的关键。改革户籍制度有利于打破城乡和地域隔离，使中国人口的空间分布在市场机制的作用下自然地发生优化，提高劳动参与率，有利于进一步释放中国人口基数在促进经济发展方面的巨大潜力。



其二，深化土地制度改革，提升土地利用效率。土地是生产要素的重要组成部分，土地的供给和利用效率对整体的经济效率具有重要影响。合理的土地制度安排有利于加快土地生产要素的流转，促进经济增长和经济发展方式转变。土地制度改革的目标，就是土地供应主体的多元化，让当前的土地使用者作为交易主体，改变政府垄断土地供应的局面，使真正负责任的市场交易主体参与到土地交易进程当中，从而提升土地的利用效率。



其三，加快金融体制改革。金融是现代经济的核心。改革开放以来，中国金融市场由小到大、由弱到强、由单一到多元，不断发展壮大。当前，中国金融正处于市场化、国际化和多元化的关键阶段，面临着比以往更加复杂的局面，要建立货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。



其四，深化行政审批制度改革，进一步简政放权。深入推进"简政放权、放管结合、优化服务"的行政审批制度改革。以行政审批为进一步转变政府职能、推进国家治理现代化的突破口，通过实质性减少政府行政干预的制度改进，营造良好的企业经营环境，优化合法经营、公平竞争、高度法治的市场环境，提高市场效率，推动经济转型升级。



第三，实施科技创新驱动战略。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。科技创新在推进供给侧结构性改革，建设现代化经济体系中发挥着极为重要的作用。建设创新型国家，要深化科技体制改革，完善支持自主创新和成果转化的政策体系，加强创新型人才队伍建设，调动科研人员的积极性和创造力，要以制度改造和制度创新为保障，提高发展质量和效益，加快培育形成经济增长新引擎。



第四，增加高素质劳动力供给。随着"刘易斯拐点"的到来，中国已显现出人口老龄化的趋势，劳动力供给数量受到抑制，因此要尽快提升劳动力素质，增加高质量劳动力供给。高素质的劳动力发达的教育体系，必须把教育事业放在优先位置，深化教育体制改革，加快教育现代化。培养一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，为产业创新提供教育和人才保障。



第五，大力发展实体经济。实体经济是现代化经济体系的坚实基础。要加快发展先进制作业，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，培育新兴产业链，优化产业发展基础，积极抢占产业链高端环节，促进配套支撑产业和协作体系发展，提升新兴产业竞争力。



作者 :中国中共中央党校经济学部副教授 郭威

来源：人民画报