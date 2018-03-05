纳扎尔巴耶夫：人民团结则兴盛 人心涣散则衰亡

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫5日在议会上下两院联席会议上讲话时表示，团结和统一是确保哈萨克斯坦实现跻身世界先进国家行列目标的保障。

值得一提的是，在此次会议中，纳扎尔巴耶夫总统宣布了即将实施的《5大社会举措》。



"今天我宣布的这些举措，只有在社会稳定情况下才能得到有效地实施。在过去的26年间，正是凭借稳定的社会秩序，我们才取得了如今的成就。我始终强调，国家的统一--首先是哈萨克的统一。想要站在世界民族的前列，统一和团结是我们的国家必须具备的根本。"总统说。



与此同时，总统还以曾经哈萨克汗国的历史为例，论证了"人民团结则兴盛，人心涣散则衰亡"的道理。



"在哈斯木汗时代，凭借团结一心的人民的支持，哈萨克汗国的伟大君主哈斯木汗巩固了当今哈萨克斯坦的基本领土范围。‘团结的国家方有平等（Ел бірлігі ел теңдігі）'的俗语正是从那时开始流传的。而头克汗时代，和谐的社会关系令哈萨克汗国保持了长久的和平。‘金银非财富，团结才是（Байлық байлық емес - бірлік байлық）'的俗语则从那时产生。而面对强大的外敌入侵，也正是因为人民团结在了阿布莱汗的身边，共同浴血，才得以将强大的敌人从家园国土上驱逐出去。那个时代的先辈留下了‘团结的百人队胜过离心离德的千万大军（Біріккен жүз бытыраңқы мыңды алады）'的箴言。这三位可汗，是哈萨克历史上的三座高峰，而他们均强调了团结的重要性。只有人民与领袖同心同德的时代，才有兴盛的国家和永不沦陷的城池。众所周知，当团结不复存在时，我们的历史上曾经经历过怎样的苦难。"总统说。



总统强调指出，以史为鉴，方能看清未来应选择的道路。



"历史的经验是今时的财富。牢记历史的经验教训，凭借人民之间的和谐与统一，以及社会的稳定与和平，我们的国家才能够实现诸多成就。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】