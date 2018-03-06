阿拉木图州针对校园宗教服饰开展宣讲工作 效果显著

哈通社/塔勒德库尔干/3月6日 - 针对校园中出现的学生身着"希贾布"等宗教服饰的问题，阿拉木图州日前启动了相应的教育宣讲工作。在地方检察官办公室和宗教机构神职人员的协助下，当地教育管理机构积极同学生家长沟通，讲解政策和宣传法律知识，取得了良好的效果。截至目前已有33名在校学生脱下了宗教服饰。

此类活动目前正在阿拉木图州劳动者哈萨克、塔勒哈尔、江布尔、伊犁县及塔勒德库尔干市的教育机构中广泛开展当中。该州教育局副局长詹艾勒•苏莱曼诺娃表示，学生穿戴"希贾布"等宗教服饰的行为，不仅有违国家教育法中的相关条例，也不符合学校自身的着装规范。地方检察官办公室工作人员则向学生家长强调了家长拥有的法律权利和相应的义务。心理学家们向家长们指出，出现在校园中的宗教服饰，会使心智和世界观尚未成熟的学生之间产生隔阂，影响学生的心理发育。



在相关人员的解释和宣传下，多数家长表达了理解与支持，并承诺其子女在校期间将不再穿戴宗教服饰。



"需要强调的是，学校的规范和制度得到了家长们的理解和尊重。" 苏莱曼诺娃说。



据悉，此类工作还将在该州其他县市继续开展。



【编译：木合塔尔·木拉提】