政府总理：总统的举措符合人民的利益

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 - 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫6日表示，纳扎尔巴耶夫总统在5日的议会上下两院联席会议上提出的5大社会举措，每一项都与公众最关注的问题息息相关。

萨金塔耶夫说："昨天总统宣布了新的社会举措，并向政府下达了一系列任务。这些社会举措的每一项，都与公众最关注的问题息息相关。面向普通公民的低息房贷、降低低收入群体的纳税压力、增加额外的2万个大学奖学金名额、建设至少可容纳7.5万大学生的宿舍、扩增中小企业贷款额度至200亿坚戈、保障北方地区的民用天然气供应--这每一项都会对公众的日常生活带来巨大的改变。"



政府总理强调，国家繁荣的基础不仅仅在于科学的管理体系和活跃的经济，其最终要的根基在于成熟的精神文明与得到社会保障的公民。



"总统去年提出了‘精神文明复兴'规划，今年则宣布了切实的社会现代化举措。5大社会举措，显示了总统对国计民生的高度关注。总统通过在议会以专文形式发表这些举措，并对公众的支持所做出的感谢，都大大提升了相关举措的重要性。可以说，这是总统对人民的高度尊重与礼赞。我们将切实的落实总统的亲民举措，不辜负总统与人民的嘱托。"巴赫特詹•萨金塔耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】