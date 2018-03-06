伊拉克政府公务员将在我国接受培训

哈通社/阿斯塔纳/3月6日-哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫6日在阿斯塔纳会见伊拉克驻我国大使尤努斯•萨利姆•萨尔汗。

什佩克巴耶夫表示，根据伊拉克政府申请，哈萨克斯坦将考虑在反腐败署和总统直属国家管理学院的基地中，开展对伊拉克政府人员的国家管理培训工作。



据介绍，国家管理培训课程主要包括反腐败战略的实施、项目管理、国家管理体制以及战略管理等。



什佩克巴耶夫说："在哈萨克斯坦对伊拉克政府人员进行培训，对提高国家服务的质量以及提升哈萨克斯坦经验的国际影响力有着积极作用。"



据了解，该项目将由双方签署备忘录，并在国际方案和赠款的框架内进行。



同时，署长还谈到了哈萨克斯坦在国家管理、反腐败和公共服务领域中取得的各项成就。







而尤努斯•萨利姆先生则对两国专业国家机构间建立和发展有效和建设性的关系表示了信心。他强调腐败是一个复杂的社会、政治和经济现象，能直接影响到国家发展。







此外，他还介绍了伊拉克反腐败委员会的工作。



"委员会的任务是防止和调查伊拉克各级政府的腐败现象。公民可以通过该委员会匿名举报腐败现象，以促进和提高国家政府的责任感以及工作效率等。"他说。