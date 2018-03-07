阿斯塔纳将以盛大活动迎接春节--纳乌鲁兹节的到来

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 - 据阿斯塔纳市文化、档案和文件管理局消息，春季最重要的节日--纳乌鲁兹节期间，首都将举办一系列伴随着精彩的文化和娱乐活动的盛大庆典。

消息称，根据传统，主要的露天庆祝活动，将于阿斯塔纳时间3月21日和22日上午10:00至下午6:00举行。



届时，世博园区内将建立起一座充满毡房的哈萨克民族风情园，主办方将在园区安排一场隆重的音乐会。



来自阿斯塔纳剧院和民族协会的演员们，将在园内为游客和市民们表演传统的哈萨克生活习俗并再现古代战争、狩猎的场景。





民族风情园内还将建立起五个大型历史主题毡房，分别为"金人"、"民族器乐"、"哈萨克民族志"、"国家宝藏"和"狩猎"。



除世博园区外，此类活动还将在"哈萨克耶勒"广场、市中心广场、"大学生"花园以及其他城区内的公共空间广泛举办。





此外，还将举办各类传统的哈萨克竞技运动和游戏：哈萨克式摔跤、拔河、举重等。赛事欢迎各类有兴趣的人士参与。



3月20日，首都青少年宫将举办"春季-女性"主题晚会。





3月16日，将在永恒的国家凯旋门举行摄影艺术展；同一天，历史文化遗产古迹和遗址保护管理局将组织主题为"纳乌鲁兹--和平与友爱的节日"系列活动；此外，阿斯塔纳"阿勒吉尔（ALZHIR）"博物馆也将举办活动。



【编译：木合塔尔·木拉提】