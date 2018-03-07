中国驻哈大使向哈通社总编颁发荣誉奖状

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 国际3.8妇女节之际，中国驻哈萨克斯坦大使馆6日在首都阿斯塔纳举行隆重招待会。

招待会期间，中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张汉晖特别为哈-中合作关系做出显著贡献的哈萨克斯坦女性代表颁发奖状，其中包括哈萨克国际通讯社总编毕比努尔•苏丹克兹•塔尼勒巴耶娃。



张汉晖表示，"冰河在春天里解冻，万物在春天里复生。我们像天空的太阳一样的光明。"1939年，成为中国和哈萨克斯坦友谊的象征的中国著名音乐家冼星海为表达全世界妇女要求自由解放的强烈愿望和坚定信念而创作了这首歌。回顾历史，在妇女们的努力下全人类取得了伟大成就。中国国家主席习近平2015年在全球妇女峰会上发表了关于促进妇女全面发展共建共享美好世界的重要讲话。"





据了解，哈萨克斯坦农业部副部长古丽米拉•伊萨耶娃、文化和体育部工业和旅游事务委员会主席玛伊努拉•穆尔扎玛迪耶娃、首任总统图书馆中国研究中心主任古勒娜尔•沙伊梅尔艮诺娃以及哈萨克斯坦功勋演员玛依拉•穆哈麦特克兹等人荣获了中国驻哈大使颁发的荣誉奖状。





"中国人民共和国成立68周年以来中国政府密切关注妇女利益保护及发展问题。目前，中国妇女平均寿命为79.4岁，高校女生比例为52.4%。此外，妇女占劳动人口的42.9，互联网企业家55%是女性。近几年，在中国中央政府机关工作的女性占比达51.9%。这不仅是中国文明取得成功的证明，也是中国对世界平等、和平发展的贡献。"中国驻哈大使说。





另外，中国外交官还向所有哈萨克斯坦妇女群众献上了节日祝福。



张汉晖表示，“纳扎尔巴耶夫总统一直强调，任何限制女性自由的行为都完全不符合哈萨克传统文化。独立26年来，哈萨克斯坦女性在社会中的地位得到了不断增长。目前，哈萨克斯坦妇女占国家工作人员总数的55.5%。在此，祝愿所有母亲、妇女以及少女们身体健康、永远年轻、心想事成，愿两国友谊永远长久”。









【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】