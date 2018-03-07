泰国最高法院再对前总理他信发出逮捕令

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 -- 据新华社报道，泰国最高法院政务人员刑事案件法庭6日开庭审理前总理他信一桩涉嫌滥用职权致国家蒙受损失案件。由于被告方无人出庭，法庭对其发出逮捕令。

2008年7月，他信被指控涉嫌在任总理时修改法律为其家族所拥有的电信公司提供便利，导致泰国政府损失660亿泰铢(约110亿元人民币)电信特许费收入。由于他信流亡海外，之后该案被暂停审理。

2017年泰国新出台的政务人员刑事案审判相关法律规定，即使被告不出庭，法院仍可依法进行审理。据此，法庭于3月6日再次开庭对此案进行审理。

法庭指，被告方不出庭，且不告知未出庭的原因或是请求推迟审判，因此对被告发出逮捕令。另外，法庭已命令该案检察官负责执行逮捕行动，并每月按时向法院报告。

法庭同时宣布，将于今年7月10日再次开庭对此案的证人和证据进行审查，并按照被告提供的住址进行通知。

他信于2006年9月因政变被迫辞职流亡海外后，背负多起指控案件和逮捕令。2008年，泰国最高法院以滥用职权罪缺席判处他信两年监禁。2010年，最高法院判决他信在担任总理期间以权谋私，下令没收他信及其家族违法所得约14亿美元。去年12月，泰国国家反贪污委员会表示，已向泰国最高法院要求重审他信所涉及的两宗重大舞弊案件，包括彩票舞弊案以及银行违规贷款案。