中国外交部长：上合组织青岛峰会是扩员后首次 将推动实现三大目标

哈通社/阿斯塔纳/3月9日 -- 据人民网报道，8日上午，中国外交部长王毅受邀在梅地亚中心出席十三届全国人大一次会议记者会，以"中国外交政策和对外关系"为主题回答中外记者提问。

会上，王毅外长向媒体记者介绍了上海合作组织青岛峰会相关情况。

他说，上合组织诞生在中国，青岛峰会是扩员后首次峰会。中方愿与各成员方共同努力，推动峰会实现三大目标：

一是增强凝聚力。以互信、互利、平等、协商为核心的"上海精神"，是上合组织创立时的初心所在。我们将与各成员一道，高举"上海精神"这一旗帜，增进成员之间的互信与团结，构建更加紧密的上合命运共同体。

二是提高行动力。务实高效、互利共赢的合作是上合组织发展的动力源泉。我们将和各成员一道，制定《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要，签署批准一系列涉及安全、经贸、环保和人文等领域的决议与合作文件，助力成员国参与"一带一路"建设，实现上合组织的全方位发展。

三是扩大影响力。维护本地区乃至世界的和平稳定，是上合组织义不容辞的国际责任，我们将和各成员一道，积极回应国际社会的期待，就重大国际和地区问题发出更响亮的上合声音，为区域合作和全球经济治理发挥更积极的上合作用。

"青岛峰会将成为上合组织发展进程中一座新的里程碑，开启这一新型区域组织的新时代，"王毅说。