今年秋季将在阿斯塔纳举行阿富汗妇女问题研讨会

哈通社/阿斯塔纳/3月10日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部阿富汗问题专员、特使斯塔尼斯拉夫•瓦西连科为首的代表团8日出席了联合国安理会有关阿富汗问题的公开辩论会。

据悉，会议讨论并通过了旨在评价阿富汗现状以及将联合国阿富汗援助团任期延长一年的第2405号决议。



与会各方高度评价了2018年1月由哈萨克斯坦主导的联合国代表团对阿富汗的访问，称此次访问提高了国际社会对阿富汗问题的关注。此外，各方还表示，安理会在哈萨克斯坦主持下于1月19日就如何在阿富汗和中亚建立区域伙伴关系问题举行的公开会议，十分重要而及时。



在发言中，斯塔尼斯拉夫•瓦西连科表示，阿斯塔纳期待国际社会和安理会对本地区面临的政治和经济问题，以及安全领域遭遇的威胁提供稳定的支持。他指出，女性和年轻人在解决该地区复杂问题的进程中有着重要的作用。因此，计划在2018年秋季，于阿斯塔纳举行《扩大阿富汗女性的机会》国际研讨会。



"我们的国家同欧盟以及其他合作者一起，通过共同资助方式为阿富汗公民提供教育机会。根据我国总额达5000万美元的教育方案，2010-2021年间，有数千阿富汗公民将在哈萨克斯坦高等学府接受教育。"他说。



他还表示，欧盟同联合国"UN Women"组织目前已经联合启动了资助阿富汗女性在哈萨克斯坦接受教育的相关项目的初期计划。



【编译：木合塔尔·木拉提】