中国全国两会期间发布关于哈中历史的书籍

哈通社/北京/3月12日 -- 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，中国全国两会期间，关于哈中两国历史的《你和我：中国和哈萨克斯坦的历史》正式发行。

消息称，以中文和俄文两种语言出版的该书近日在中国首都北京举行的第十三届全国人民代表大会第一次会议和中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议新闻发布中心大楼展出。



"此类书籍和报刊对了解国家间的关系以及国际政治心理具有巨大的帮助。我在美国居住超过20年，还经常了解到关于哈萨克斯坦的新闻。有机会的话，希望拜访贵国。哈萨克斯坦在担任联合国安理会轮值主席国期间提出了一系列重要的全球举措。相信哈萨克斯坦能够通过发展同中国和美国等国家之间的合作关系，从而达到继续蓬勃发展的目标。"华裔美国记者、《天下华人》杂志社社长高云青接受本社记者采访时说道。





值得一提的是，《你和我：中国和哈萨克斯坦的历史》一书由"中国洲际出版社"（音译）于2015年11月出版。



据了解，该书由3个部分组成，由22名哈萨克斯坦及中国作家参与写作，其中包括前哈萨克斯坦总理谢尔盖•捷列先科、前中国驻哈萨克斯坦特命全权大使和中国外交部副部长张德广、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、前中国驻哈大使周晓平和姚培生等人。

















【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】