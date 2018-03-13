总检察长办公室：认定"哈萨克斯坦民主选择"为极端组织

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 哈萨克斯坦总检察长办公室发言人奥克莎娜•罗斯库托娃在13日举行的官方通报会上宣布，认定名为"哈萨克斯坦民主选择"的组织为非法团体。

据罗斯库托娃介绍，"哈萨克斯坦民主选择"组织，由因贪墨巨额（75亿美元）公款被判处20年有期徒刑，但畏罪潜逃海外的穆合塔尔•阿布利亚佐夫成立。



"目前欧洲多国正在开展针对阿布利亚佐夫涉及洗钱等犯罪行为的调查，而英国伦敦市高级法院已裁定此人及其同伙参与了40亿美元非法收入的犯罪活动。" 罗斯库托娃说。



罗斯库托娃称，该组织虽然自称"倡导和平抗议集会"，但在实际运作中，长期由境外势力遥控，通过大众社交媒体等各类渠道，不断有组织的散布虚假信息，制造政府负面形象，鼓动社会仇恨情绪，其根本目的在于颠覆国家政权、破坏社会秩序。



"这种行为根据哈萨克斯坦反极端主义法相关规定被视为政治极端主义和危害国家安全，将受到制裁。" 罗斯库托娃说。



"因此，总检察院根据相关法律提请法院将"哈萨克斯坦民主选择"裁定为极端组织。13日，阿斯塔纳市耶斯勒法院作出的判决支持了总检察院的申请，宣布该组织为极端组织，禁止其在哈萨克斯坦境内的一切活动，同时禁止该组织信息通过各类手段在国内的传播。" 罗斯库托娃说。



总检察官办公室警告称，任何对参与和支持该组织的行为，都将被依法起诉并有可能承担刑事责任。



【编译：木合塔尔·木拉提】