马吉利斯议长尼格马图林会见韩国国会议长丁世均

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 据马吉利斯（议会下院）新闻处消息，下院议长努尔兰•尼格马图林13日在阿斯塔纳会见了到访的大韩民国国民议会议长丁世均。

会谈中，双方就哈-韩两国在经济贸易、国际事务、文化和人道主义，以及议会间合作等领域的问题进行了讨论。



尼格马图林指出，韩国是哈萨克斯坦在东亚地区重要的战略伙伴。



在谈及纳扎尔巴耶夫总统提出的令哈萨克斯坦跻身世界先进国家行列的战略规划时，尼格马图林从立法保障角度对此予以了强调。



尼格马图林表示，韩国是数字技术和创新发展领域的国际领先国家之一。韩国议会在立法保障经济数字化、物流交通、医疗和教育领域落实创新科技等方面的先进经验，十分吸引哈萨克斯坦的关注。



丁世均则表示，韩方了解哈萨克斯坦为跻身世界前30强国而制定的路线图计划，对哈萨克斯坦总统卓越的领导才华、哈萨克斯坦瞩目的跨越式发展成就以及丰富的自然资源倍感赞叹，相信哈萨克斯坦必将实现发展目标。



丁世均强调，韩国将始终是哈萨克斯坦发展道路上的最坚定的支持者和合作伙伴之一。



丁世均还对纳扎尔巴耶夫总统在国际核问题方面所奉行的一贯政策做出了高度评价。



会谈中，双方签署了哈萨克斯坦共和国马吉利斯与大韩民国国民议会之间的合作协议。



这份首次签署的文件，旨在通过立法角度为两国战略合作提供支持的同时，进一步加强议会间立法经验的交流合作，强化在国际问题上的共同立场的影响力。



尼格马图林与丁世均均表示，今后两国议会间合作将迈上一个新的台阶。



会谈期间，双方还就在首尔举行的欧亚国家议会首脑会议相关问题进行了交流。双方指出，这一峰会已经成为了讨论国际热点问题的重要平台之一，并讨论了在2019年召开第四届峰会的必要性。



【编译：木合塔尔·木拉提】