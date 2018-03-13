纳扎尔巴耶夫总统会见韩国国会议长丁世均

哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫13日在总统府会见韩国国会议长丁世均。

总统在会谈中指出，哈萨克斯坦和韩国之间的经贸合作关系得到了有效发展，哈方希望进一步加强这一合作关系。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦同韩国建立了良好的合作关系，两国双边贸易额达20亿美元。很高兴韩国货物通过连云港港口运抵我国，在哪里有我们的物流终端。哈萨克斯坦希望同韩国在新的数字技术、工业化、医疗和其他领域建立合作关系。"

会谈中，双方还关注了加强两国议会间合作关系和进一步推动该合作的发展问题。

丁世均向纳扎尔巴耶夫就热情的接待和讨论这些问题创造机会表示感谢。

韩国国会议长高度评价阿斯塔纳的迅速发展，以及去年在哈萨克斯坦举行的阿斯塔纳世博会和第二十八届世界大学生冬季运动会成果。

丁世均表示，哈韩两国之间的合作关系达到了战略合作伙伴关系水平。他同时还指出，韩方已准备好成为哈方在落实《哈萨克斯坦-2050》战略的合作伙伴。

此外，韩国国会议长向哈萨克斯坦人民就对上世纪30年代迁移至哈萨克斯坦的朝鲜裔侨民提供援助表示感谢。

【编译：小穆】