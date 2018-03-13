土耳其诗人埃姆雷诗歌哈萨克语译本介绍会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/3月13日-阿拉木图近日举行了突厥语世界著名诗人尤努斯•埃姆雷《诗歌集》一书的介绍会。

消息称，位于阿拉木图的哈萨克斯坦国家图书馆举行了突厥语世界著名诗人尤努斯•埃姆雷诗歌的哈萨克语译本介绍会。



著名作家兼我国驻土耳其大使馆工作人员马利克•奥塔巴耶夫完成了该翻译工作。专门从安卡拉赶来参加介绍会的奥塔巴耶夫表示，尤努斯•埃姆雷的诗歌非常接近哈萨克语。



奥塔巴耶夫说："达吾列特别克•拜图尔孙吾勒完成了埃姆雷诗歌的文学翻译。有时候，一小节的诗歌也需要一个月的时间去翻译。另外，我们并没有从俄罗斯版本或者土耳其语版本进行翻译，而是直接从原版翻译成了哈萨克语，保留了诗歌最初的韵味。"







此外，本书编辑哈德尔别克•坤匹亚吾勒表示哈萨克语译本并没有偏离原版。



"尤努斯•埃姆雷作品的翻译始于5-6年前。在该书出版之前，有人建议将土耳其语的原版也加进去。因为土耳其曾经就借鉴过此方法，阿拜和穆卡加利的诗歌就是以哈萨克语和土耳其语同时出版的。书籍的页数也因此增加了很多。另外，在翻译过程中，我们试图不与原文有太大的悬殊。尤努斯•埃姆雷延续了苏菲派诗歌代表艾哈迈德•亚萨维的思想。他们诗歌的风格非常相似。"



值得一提的是，我国驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒在书中写了感谢信，该书由"阿里斯"（Ан Арыс）出版社限量发行1000册出版。



【编译：达娜】