阿斯塔纳将建立塔拉斯•谢甫琴科纪念碑

哈通社/阿斯塔纳/3月13日-- 乌克兰诗人塔拉斯•谢甫琴科诞辰204周年庆典13日在阿斯塔纳举行。

该活动由乌克兰驻我国大使馆组织，在乌克兰文化和信息中心举行。



据悉，阿斯塔纳第47中学的学生也参加了此次活动，并背诵了诗人的诗歌。



乌克兰驻哈萨克斯坦临时代办沃洛德穆尔•吉卓拉表示："每年3月9日，我们都会庆祝塔拉斯•谢甫琴科诞辰日。谢甫琴科在哈萨克斯坦度过了10年的时光。今天的活动致力于纪念我们的诗人。去年，我们在阿斯塔纳，阿拉木图、卡拉干达、阿克套举办了庆典仪式，今年在巴甫洛达尔、彼得罗巴甫尔和阔斯塔奈等城市举办。"







据他介绍，阿斯塔纳正在开展建立舍甫琴科纪念碑的工作。



"在阿斯塔纳建立谢甫琴科纪念碑是一个大型项目。目前计划将纪念碑设在欧亚国立大学附近。此外，纪念碑将用哈萨克斯坦深红色花岗岩制作。我希望该纪念碑将成为哈萨克斯坦与乌克兰友谊的象征" 吉卓拉说。







值得一提的是，诗人兼画家塔拉斯•谢甫琴科在曼吉斯套地区度过了十年的时光，他以当地居民的生活习惯和传统习俗为主题创作了许多艺术画作。此外，他的许多作品还被翻译成了哈萨克语出版发行。



















【编译：达娜】