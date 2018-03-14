哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦签署一系列合作协议

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦双边合作第17次政府间会议14日在阿斯塔纳举行。

根据会议结果，双方签署了一系列合作协议。



消息称，哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔•马明和乌兹别克斯坦政府第一副总理阿奇勒拜•拉马托夫分别在此次双边合作第17次政府间会议的协议书中签字。



根据会议结果，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒同乌兹别克斯坦文化部部长巴赫季约尔•赛福拉耶夫签署有关在哈萨克斯坦举办的"乌兹别克斯坦年"相关活动计划。



哈萨克斯坦国家铁路公司副总裁包尔詹•沃仁巴萨尔与乌兹别克斯坦国家铁路公司副总裁阿克巴尔•舒克若夫签署了战略合作协议。协议框架下，2023年前，哈萨克斯坦将向乌兹别克斯坦出口5万吨轨道产品，其中签署的协议还包括阿克托别轨道产品制造厂向乌兹别克斯坦出口的1万吨轨道产品。



哈萨克斯坦AllurGroup集团公司董事会主席安德烈•拉夫连特耶夫同乌兹别克斯坦UzAvtoSanoat汽车公司总裁乌姆特詹•萨利莫夫签署了公司间相互合作的协议。



另外，BI Construction建筑公司与乌兹别克斯坦建材公司签署了合作备忘录。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】