"哈萨克斯坦-捷克合作生产"研讨会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 据总理官网消息，"哈萨克斯坦-捷克合作生产"研讨会14日在阿斯塔纳Diplomat商务酒店举行。

据了解，此次研讨会是在哈萨克斯坦投资和发展部支持下由哈萨克斯坦汽车工业联盟和捷克驻哈萨克斯坦大使馆共同举办。



根据纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文中"工业化和引进新技术方面成为世界领导者" 倡议，哈萨克斯坦汽车工业联盟正在积极开展工业化和吸引外国新技术等方面的工作，而此次"哈-捷合作生产"研讨会也同样旨在加强国内外企业间的合作。



捷克传统汽车制造工业处于全球领先地位，其中包括机床制造、汽车组装、飞机建造、铁路以及农业机械生产等领域。



据悉，同捷克公司们之间的合作生产将对哈萨克斯坦汽车工业发展起到一定的推动作用。



研讨会期间，捷克驻哈萨克斯坦大使馆代表人员拉迪斯拉夫•斯坦胡贝尔谈到了哈萨克斯坦与捷克两国长达25年的建交关系。



斯坦胡贝尔先生指出，在这一历史时刻，哈萨克斯坦成为了捷克在中亚的主要经贸合作伙伴，而下一个阶段将是两国加强汽车工业方面的合作。



哈萨克斯坦汽车工业联盟理事会成员帕维尔•别克列米舍夫在研讨会中强调指出在引进新技术以及建立联合企业等方面的工作具有重要意义。



消息称，出席此次研讨会的捷克代表团中包括DAG-TS、"Ferrit"、G-Team、GMR GAS、Sigma Pumpy Hranice、Zimatexnik、LDM等公司代表。



另外，代表哈萨克斯坦出席研讨会的企业包括"哈萨克斯坦工程"国有股份公司、"西哈州汽车制造"股份公司、彼得罗巴甫尔农业机械生产厂等。



根据研讨会结果，哈萨克斯坦汽车工业联盟同捷克共和国工商会签署了合作备忘录。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】