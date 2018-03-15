中亚五国元首在首都总统府举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议15日在总统府举行。

"举办定期研讨会以解决我们的内部问题的倡议取决于乌兹别克斯坦总统，在他的倡议下我们将更容易解决这些问题。此次会议在我们共同的节日-纳乌鲁兹节之际举行也有其特殊的意义所在。此外，上一次会晤也是在9年前。在这期间也有过会晤，然而不是这一形式的会议。"纳扎尔巴耶夫总统说。

会议期间，纳扎尔巴耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦致力加强与邻国，其中主要包括拥有共同历史、文化和价值观的中亚国家之间的经济合作。

纳扎尔巴耶夫总统说："对我们的人民来讲，此次会议具有重要的意义。首先，整合各国家的能力符合生活在这一地区所有公民的利益。其次，将对地区间贸易以及互补形式的经济增长起到重要作用。此外，地区安全也是我们共同关注的热点问题。最后，历史、文化以及民族传统等方面的紧密联系将拉近各国人民之间的距离。"

值得一提的是，吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫以及土库曼斯坦议会议长努尔别尔德耶娃女士出席了此次会议。

【翻译：冰山】